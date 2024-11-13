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Квартира, дом, дача

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  • Алиса Майская
    Так себе...Стильная квартира...
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    Из фото ничего понятно: где стол, как выглядит кабинет. Или плана нет, чтобы показать?Сталинка 1958 год...

Ремонт без перепланировки: Стильная гостиная в хрущевке

Ремонт без перепланировки: Стильная гостиная в хрущевке

Жизнь в старой хрущёвке может быть сложной, особенно если квартира долгое время не видела ремонта. Молодая пара, купившая квартиру 60-х годах постройки, столкнулась с этими сложностями, но смело решила начать ремонт без перепланировки, с гостиной.

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