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Без глаз и с переломами: сотни измученных сфинксов спасли из питомника

Без глаз и с переломами: сотни измученных сфинксов спасли из питомника

Истощенные животные с инфекциями и тяжелыми поражениями глаз месяцами ждали помощи. Волонтеры вывезли из питомника в Саратовской области более 200 сфинксов, однако точное количество оставшихся кошек до сих пор неизвестно.

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