Студенты ИВГПУ продемонстрировали коллекцию одежды, вдохновлённую образами малых городов Ивановской области Преддипломный показ студентов кафедры конструирования швейных изделий прошел в интерьере выставки «Живопись малых городов 20-21 вв.
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