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Иваново

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Студенты ИВГПУ продемонстрировали коллекцию одежды, вдохновлённую образами малых городов Ивановской области

Студенты ИВГПУ продемонстрировали коллекцию одежды, вдохновлённую образами малых городов Ивановской области

Студенты ИВГПУ продемонстрировали коллекцию одежды, вдохновлённую образами малых городов Ивановской области Преддипломный показ студентов кафедры конструирования швейных изделий прошел в интерьере выставки «Живопись малых городов 20-21 вв.

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