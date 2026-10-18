После 328-дневного ожидания наша забытая звезда разгромила соперниц на турнире в Европе.Ровно 328 дней — десять месяцев и 24 дня — русские болельщики ждали этого момента.
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