Харрис заявила о готовности к дебатам с Трампом

Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис, выдвинутая демократами на пост главы Белого дома, заявила о готовности к теледебатам со своим главным оппонентом – выдвиженцем от республиканцев экс-президентом Дональдом Трампом.
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