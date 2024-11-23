Владимир Камынин: «Представление о Red Wings упрощенно»

Фото: Андрей Любимов / РБК Владимир Камынин, минувшим летом возглавивший авиакомпанию Red Wings, в интервью РБК рассказал о текущем состоянии и проблемах перевозчика, зачем Ростеху авиакластер в Жуковском и нужен ли ребрендинг.