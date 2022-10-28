Оперативное совещание провел заместитель генпрокурора России в Анадыре

Под председательством заместителя Генерального прокурора России Дмитрия Демешина в г. Анадыре состоялось оперативное совещание по вопросам обеспечения законности и прокурорского надзора в сферах реализации национальных проектов, государственных программ, жилищно-коммунального хозяйства на территории Чукотского автономного округа, сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе Управления ГП РФ по ДФО.