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Оперативное совещание провел заместитель генпрокурора России в Анадыре

Оперативное совещание провел заместитель генпрокурора России в Анадыре

Под председательством заместителя Генерального прокурора России Дмитрия Демешина в г. Анадыре состоялось оперативное совещание по вопросам обеспечения законности и прокурорского надзора в сферах реализации национальных проектов, государственных программ, жилищно-коммунального хозяйства на территории Чукотского автономного округа, сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе Управления ГП РФ по ДФО.

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