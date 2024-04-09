Пока мир готовился к III Мировой войне, США перешли к IV и как показал теракт в «Крокусе» в ней пока лидируют

Один из умнейших людей не только в Соединенных Штатах, но и на всей планете Илон Маск как-то предположил, мы все живем в компьютерной симуляции и это прошло незамеченным, мало ли что придумает экстравагантный миллиардер.
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