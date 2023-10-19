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Ливия готова отправить оружие в Газу, заявил член ливийского парламента

Ливия готова отправить оружие в Газу, заявил член ливийского парламента

О поддержке Ливией палестинского сопротивления без колебаний и страха перед международным сообществом, заявил член Палаты представителей Ливии и представитель страны в арабском парламенте Хасан Баргути, 19 октября сообщает ливийский канал The Libya Observer.

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