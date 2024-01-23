"Сестра и брат - бизнесмены, законы РФ писаны не для них", - очередной инцидент с гостем нашей Родины

Yuri Volkov "Какой статус у судьи? Судьями являются лица, наделенные в конституционном порядке полномочиями осуществлять правосудие и исполняющие свои обязанности на профессиональной основе. Судьи независимы, подчиняются только закону и никому не подотчетны. Закреплены гарантии независимости судьи."

Yuri Volkov Так что даже неправедных судей тронуть не моги😱