Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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  • Aleksandr Sobolev
    (((для тупых совковых имбецилов что все о п""дорах думают (что хочется тебе🐔?!!) - во-первых конфликт с Китаем что ч...Св. Патриарх Тихо...
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"Сестра и брат - бизнесмены, законы РФ писаны не для них", - очередной инцидент с гостем нашей Родины

"Сестра и брат - бизнесмены, законы РФ писаны не для них", - очередной инцидент с гостем нашей Родины

Politiki.net Не устану напоминать - слишком уж мы. толерантно-латентно-нежны с гостями нашей страны.

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Комментарии
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Yuri Volkov
&quot;Какой статус у судьи? Судьями являются лица, наделенные в конституционном порядке полномочиями осуществлять правосудие и исполняющие свои обязанности на профессиональной основе. Судьи независимы, подчиняются только закону и никому не подотчетны. Закреплены гарантии независимости судьи.&quot;
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16 мин.
Yuri Volkov
Так что даже неправедных судей тронуть не моги😱
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15 мин.
YV
Yuri Volkov
А что тогда значит &quot;Глава диаспоры&quot;?  Т.е. организация существует de facto.
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10 мин.

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