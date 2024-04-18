Дмитрий Торнер: «Во время нашего диалога министр обороны Австрии прониклась идеей сотрудничества с Молдовой»

На прошлой неделе СМИ сообщили о старте диалога Молдовы и Австрии в сфере зимних видов спорта. В последнее время в нашей стране действительно оживился интерес к зимнему биатлону, где Молдове уже удалось завоевать золото и серебро на Чемпионатах Европы.
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