Дмитрий Торнер: «Во время нашего диалога министр обороны Австрии прониклась идеей сотрудничества с Молдовой»

На прошлой неделе СМИ сообщили о старте диалога Молдовы и Австрии в сфере зимних видов спорта. В последнее время в нашей стране действительно оживился интерес к зимнему биатлону, где Молдове уже удалось завоевать золото и серебро на Чемпионатах Европы.