Россиянам напомнили о трех налогах, которые нужно заплатить до 1 декабря

1 декабря в России истекает срок оплаты трех важных налогов, взимаемых с физических лиц, — земельного, транспортного и имущественного, которые нужно успеть заплатить, напомнил председатель комитета по налогам московского городского отделения «Опоры России» Павел Зюков в разговоре с RT.