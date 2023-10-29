Россиянам напомнили о трех налогах, которые нужно заплатить до 1 декабря

1 декабря в России истекает срок оплаты трех важных налогов, взимаемых с физических лиц, — земельного, транспортного и имущественного, которые нужно успеть заплатить, напомнил председатель комитета по налогам московского городского отделения «Опоры России» Павел Зюков в разговоре с RT.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии