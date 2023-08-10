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Трамп заявил, что демократы могут попытаться сжульничать в рамках выборов президента США в 2024 году

Трамп заявил, что демократы могут попытаться сжульничать в рамках выборов президента США в 2024 году

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в четверг, 10 августа, допустил, что в рамках выборов главы страны в 2024 году представители Демократической партии могут сжульничать.

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