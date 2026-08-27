НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татарстан һәм Еврей автономияле өлкәсе арасында товар әйләнеше бер елда ике тапкыр арткан

Татарстан һәм Еврей автономияле өлкәсе арасында товар әйләнеше бер елда ике тапкыр арткан

Татарстан белән Еврей автономияле өлкәсе арасындагы товар әйләнеше бер ел эчендә ике мәртәбә арткан. Татарстан сәнәгать һәм сәүдә министры урынбасары Герман Лернер Биробиджанда «Федераль практика» программасы кысаларында шулай дип белдерде.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым