Татарстан һәм Еврей автономияле өлкәсе арасында товар әйләнеше бер елда ике тапкыр арткан

Татарстан белән Еврей автономияле өлкәсе арасындагы товар әйләнеше бер ел эчендә ике мәртәбә арткан. Татарстан сәнәгать һәм сәүдә министры урынбасары Герман Лернер Биробиджанда «Федераль практика» программасы кысаларында шулай дип белдерде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым