КУРКИНО
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КУРКИНО

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Первоклассник из Куркина стал призером городского мультимедийного конкурса

Первоклассник из школы №2005 Мирон Селезнев стал призёром городского конкурса мультимедийных проектов «История моей семьи в истории России — 2026.

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