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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Капризов делит с Пойнтом 2-е место в гонке снайперов НХЛ – у обоих по 20 шайб. Лидирует Драйзайтль с 22 голами

Капризов делит с Пойнтом 2-е место в гонке снайперов НХЛ – у обоих по 20 шайб. Лидирует Драйзайтль с 22 голами

Форвард «Миннесоты» сделал дубль в матче регулярного чемпионата с «Филадельфией» (4:1). На его счету стало 20 шайб в 29 играх при 45 очках.

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