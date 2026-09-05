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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Циньвэнь Чжэн о падении в рейтинге и выступлении в квалификации US Open: «Ушло какое-то время, чтобы с этим смириться»

Экс-четвертая ракетка мира Циньвэнь Чжэн ответила, пошло ли ей на пользу выступление в квалификации US Open .

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