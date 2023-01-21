Военное обозрение

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Генштаб ВСУ перестал упоминать «оборону» Соледара и сообщил о российских атаках в Ягодном и Предтечино

Генштаб ВСУ перестал упоминать «оборону» Соледара и сообщил о российских атаках в Ягодном и Предтечино

Генеральный штаб вооруженных сил Украины представил новую сводку по состоянию на утро 21 января. В ней, что примечательно, более не упоминается «отражение атак» российских войск в Соледаре.

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