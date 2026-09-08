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Медицинская Россия

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Суд в Хабаровске отменил штраф больнице за пожарные водоёмы

Кировский районный суд Хабаровска отменил постановление судебного пристава о штрафе в 30 тыс. рублей, назначенном медицинскому учреждению.

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