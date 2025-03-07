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С 1 марта 3,6 млн жителей России установили замозапрет на кредиты

С 1 марта 3,6 млн жителей России установили замозапрет на кредиты

Новым сервисом можно воспользоваться при помощи сервиса Госуслуг.В первые дни работы сервиса, который позволяет наложить запрет на выдачу кредитов, около 3,6 миллиона граждан России воспользовались этой возможностью.

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