С 1 марта 3,6 млн жителей России установили замозапрет на кредиты

Новым сервисом можно воспользоваться при помощи сервиса Госуслуг.В первые дни работы сервиса, который позволяет наложить запрет на выдачу кредитов, около 3,6 миллиона граждан России воспользовались этой возможностью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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