Радика и Дудика Нейк: трагическая судьба неудачно разделенных сиамских близнецов

Сиамские близнецы рождаются крайне редко — всего один случай на 200 тысяч новорожденных. В некоторых случаях их можно разделить хирургическим путем, но бывают и исключения — например, как в ситуации с сестрами Кривошляповыми, когда операция невозможна.
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