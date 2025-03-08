Радика и Дудика Нейк: трагическая судьба неудачно разделенных сиамских близнецов

Сиамские близнецы рождаются крайне редко — всего один случай на 200 тысяч новорожденных. В некоторых случаях их можно разделить хирургическим путем, но бывают и исключения — например, как в ситуации с сестрами Кривошляповыми, когда операция невозможна.