Южный горно-металлургический комплекс, которому принадлежат меткомбинаты ЛДНР, находится на грани финансового кризиса?

Финансовое положение ООО «Южный горно-металлургический комплекс» стремительно ухудшается. Компания, управляющая Алчевским металлургическим комбинатом, Енакиевским и Макеевским металлургическими заводами, Макеевским коксохимическим заводом, Комсомольским рудоуправлением, Стахановским заводом ферросплавов и Ясиновским коксохимическим заводом, официально признала: выплата заработной платы сотрудникам за август задерживается.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Захарова с ироние...
- Зеленский утвержд...
- СТ «Русские идут!»: ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым