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Мировое обозрение

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Южный горно-металлургический комплекс, которому принадлежат меткомбинаты ЛДНР, находится на грани финансового кризиса?

Южный горно-металлургический комплекс, которому принадлежат меткомбинаты ЛДНР, находится на грани финансового кризиса?

Финансовое положение ООО «Южный горно-металлургический комплекс» стремительно ухудшается. Компания, управляющая Алчевским металлургическим комбинатом, Енакиевским и Макеевским металлургическими заводами, Макеевским коксохимическим заводом, Комсомольским рудоуправлением, Стахановским заводом ферросплавов и Ясиновским коксохимическим заводом, официально признала: выплата заработной платы сотрудникам за август задерживается.

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