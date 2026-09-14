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Регионы России

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Журналист Кипра признал правоту Путина по газовым ценам в Европе

Журналист Кипра признал правоту Путина по газовым ценам в Европе

Журналист из Кипра Алекс Христофору охарактеризовал заявление президента России Владимира Путина о росте цен на газ в Европе как жёсткое, но правдивое.

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