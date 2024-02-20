Журналисты разобрали загадочную смерть красноярца в отделе полиции

В ночь с 9 на 10 февраля прошлого года в отделе полиции № 4 погиб 52-летний Александр Ситников. По версии силовиков, мужчина решил сбежать из отделения, поэтому сам выпрыгнул из окна второго этажа и позже скончался от полученных травм.