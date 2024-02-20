НГС - Красноярск
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НГС - Красноярск

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Свежие комментарии

  • Иван
    Терехов вообще умный мужик, в губернаторы идет. Кто знал, что в таблетках перед сном мухоморы есть5 человек отравил...
  • DenSir
    да просто хочет Москва к рукам прибрать местные фирмы и дело в шляпе«Русгидро» купила...

Журналисты разобрали загадочную смерть красноярца в отделе полиции

Журналисты разобрали загадочную смерть красноярца в отделе полиции

В ночь с 9 на 10 февраля прошлого года в отделе полиции № 4 погиб 52-летний Александр Ситников. По версии силовиков, мужчина решил сбежать из отделения, поэтому сам выпрыгнул из окна второго этажа и позже скончался от полученных травм.

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