Как сложилась жизнь солиста «Веселых ребят» Леонида Бергера

В начале 70-х Леонид Бергер был одним из самых узнаваемых голосов ВИА «Веселые ребята». Однако на пике популярности он уехал из СССР.
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