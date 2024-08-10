Российские военные отразили атаки дронов ВСУ на Ярославскую и Курскую области Украинские беспилотники пытались нанести удар по одному из предприятий в окрестностях Ярославля.
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Российские военные отразили атаки дронов ВСУ на Ярославскую и Курскую области Украинские беспилотники пытались нанести удар по одному из предприятий в окрестностях Ярославля.
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