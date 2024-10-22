В Иркутской области сотрудники полиции задержали подозреваемого в особо тяжком преступлении, совершенном 20 лет назад

Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области во взаимодействии с коллегами из МУ МВД России «Братское» установили обстоятельства преступления, произошедшего 20 лет назад в СНТ «Лесник» города Братска.
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