Ольховский оценил сетку российских теннисистов на "Ролан Гаррос"

Знаменитый в прошлом отечественный теннисист, двукратный чемпион турниров "Большого шлема" в миксте и двукратный финалист "шлемов" в парном разряде Андрей Ольховский оценил шансы россиян в мужской части сетки на турнире Большого шлема - "Ролан Гаррос".
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