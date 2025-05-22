Ольховский оценил сетку российских теннисистов на "Ролан Гаррос"

Знаменитый в прошлом отечественный теннисист, двукратный чемпион турниров "Большого шлема" в миксте и двукратный финалист "шлемов" в парном разряде Андрей Ольховский оценил шансы россиян в мужской части сетки на турнире Большого шлема - "Ролан Гаррос".