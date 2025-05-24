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«Ожидайте неидеальной сделки»: В США раскрыли сроки завершения конфликта на Украине

В США раскрыли сроки завершения конфликта на Украине, объяснив причины его окончания к июлю 2025 года.

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