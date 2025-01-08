«Обсуждению не подлежит»: Панама вновь исключила вероятность передачи межокеанского канала под контроль США Суверенитет Панамского канала не подлежит обсуждению.
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«Обсуждению не подлежит»: Панама вновь исключила вероятность передачи межокеанского канала под контроль США Суверенитет Панамского канала не подлежит обсуждению.
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