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Альпинист Набиев, у которого нет обеих ног: «Глобальная мечта – закрыть программу «7 вершин»

Российский альпинист Рустам Набиев рассказал, кто ему помогает, а также назвал свою цель. Набиев взошел на Эверест без обеих ног.

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