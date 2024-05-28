ХАМАС отказался от переговоров с Израилем

Палестинское движение ХАМАС сообщило посредникам о своем отказе от участия в каких-либо переговорах с Израилем после удара по лагерю беженцев в Рафахе, сообщает официальный телеграм-канал движения «Хезболла».
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