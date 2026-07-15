Говорит Европа ⚡
Сайт "Говорит Евр...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Говорит Европа ⚡

164 подписчика

Аренда квартир в безопасных районах Киева резко подорожала за месяц

Аренда квартир в безопасных районах Киева резко подорожала за месяц

Почему киевляне всё чаще говорят, что у них стало хуже, чем в Харькове? Что заставило покупателей отказаться от квартир в Вишневом после недавней атаки? Как долго продлится пауза на рынке купли‑продажи столичной недвижимости? И какие районы Киева попали в «чёрный список» арендаторов и почему оттуда съезжают даже со скидками? Аналитики издания Говорит Европа разбирались.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии