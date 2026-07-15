Аренда квартир в безопасных районах Киева резко подорожала за месяц

Почему киевляне всё чаще говорят, что у них стало хуже, чем в Харькове? Что заставило покупателей отказаться от квартир в Вишневом после недавней атаки? Как долго продлится пауза на рынке купли‑продажи столичной недвижимости? И какие районы Киева попали в «чёрный список» арендаторов и почему оттуда съезжают даже со скидками? Аналитики издания Говорит Европа разбирались.
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