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Расчет ПТРК «Корнет» поразил ретранслятор сигнала ВСУ в районе Кинбурнской косы

Расчет ПТРК «Корнет» поразил ретранслятор сигнала ВСУ в районе Кинбурнской косы

Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет» артиллерийского соединения Воздушно-десантных войск группировки войск «Днепр» уничтожил ретранслятор сигнала Вооруженных сил Украины (ВСУ) на затопленном морском транспорте в районе Кинбурнской косы на входе из Черного моря в Днепровский лиман.

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