Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Тамара Соловьева (Ярцева)
    Мир сошёл с ума! Этот сброд лезет со всех щелей, как тараканы.Художественный ги...
  • GISMbICH
    Для Джонсона было бы здорово, если бы на этой фотке рядом стоял Вин Дизель. Тот вообще 182 см ростом.Дуэйн «Скала» Джо...
  • ВЛАД
    У Журовой не всё в порядке. Помните тот старый анекдот из времён СССР про студентов институтов физкультуры, физ-мат...Журова о хоккейны...

«Кайрат-Москва» сыграл вничью со «Смоленском»

В матче второго тура российской ФНЛ-2 «Кайрат-Москва» сыграл вничью со «Смоленском» (1:1).  Голы: Данияр Алимжан (34’) – Павел Васильев (22’).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх
,,