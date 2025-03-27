СМИ: Покушение на военного могло быть причиной стрельбы в подмосковном Железнодорожном

Тело киллера нашли позже в лесу в БалашихеПричиной стрельбы, произошедшей 26 марта возле жилого комплекса «Ольгино парк» в Железнодорожном Московской области, стало покушение на сотрудника Минобороны, сообщает издание «Известия» со ссылкой на источник.