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Царьград

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Житель Приморья получил 7 лет за сотрудничество с террористами и шпионаж

Житель Приморья получил 7 лет за сотрудничество с террористами и шпионаж

Сергей Осиновский из Приморья осужден на 7 лет за передачу данных для поджога военкомата в пользу террористов.

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