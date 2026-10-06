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stroimdom21

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Стеллерова корова: как человечество уничтожило безобидного гиганта, который мог бы нас прокормить

Стеллерова корова: как человечество уничтожило безобидного гиганта, который мог бы нас прокормить

Иногда я задумываюсь о том, насколько странно устроена человеческая логика. Мы можем годами мечтать о чём-то недостижимом, а когда судьба буквально преподносит нам подарок — мы его уничтожаем, даже не попытавшись разглядеть ценность.

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