Стеллерова корова: как человечество уничтожило безобидного гиганта, который мог бы нас прокормить

Иногда я задумываюсь о том, насколько странно устроена человеческая логика. Мы можем годами мечтать о чём-то недостижимом, а когда судьба буквально преподносит нам подарок — мы его уничтожаем, даже не попытавшись разглядеть ценность.
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