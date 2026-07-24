Володин направил в профильный комитет законопроект об индексации единовременных пособий семьям военнослужащих

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин направил в профильный комитет законопроект об индексации единовременных пособий семьям погибших военнослужащих, сотрудников полиции и других правоохранительных органов.
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