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ДумаТВ

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Володин направил в профильный комитет законопроект об индексации единовременных пособий семьям военнослужащих

Володин направил в профильный комитет законопроект об индексации единовременных пособий семьям военнослужащих

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин направил в профильный комитет законопроект об индексации единовременных пособий семьям погибших военнослужащих, сотрудников полиции и других правоохранительных органов.

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