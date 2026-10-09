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Царьград

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Водитель скорой из Серова получил условный срок за гибель пациентки

Водитель скорой из Серова получил условный срок за гибель пациентки

Серовский районный суд назначил водителю скорой помощи Леониду Б. один год лишения свободы условно и на два года лишил его прав за ДТП, в котором погибла перевозимая пациентка.

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