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Как советская станция впервые дотянулась до Луны: история одного космического прорыва

Как советская станция впервые дотянулась до Луны: история одного космического прорыва

Есть даты, которые сначала кажутся просто строчкой в хронике, а спустя годы понимаешь — именно тогда человечество сделало шаг в новую реальность.

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