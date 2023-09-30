В Италии оправдали российского тренера, обвиняемого в жестокости к гимнасткам

Федеральный суд Италии оправдал помощницу ведущего итальянского тренера по художественной гимнастике Эмануэлы Маккарани россиянку Ольгу Тишину по делу о применении жестоких методов тренировок к гимнасткам.
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