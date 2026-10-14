В Приангарье открыли туристско-информационный центр для гостей Унгинской долины

В поселке Новонукутский заработал туристско-информационный центр. Если вы давно хотели изучить Унгинскую долину или весь Усть-Ордынский Бурятский округ, но не знали, с какой стороны подступиться, этот центр как раз должен помочь.
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