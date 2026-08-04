Банки увеличили возврат похищенного мошенниками у россиян

Во втором квартале 2026 года банки отразили 17,5 миллиона попыток хищения средств клиентов на общую сумму почти 1,9 триллиона рублей и увеличили с 5,7 до 7,0 процента долю средств, которые были возмещены пострадавшим от действий мошенников.
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