Раскрылась тайная сделка Шольца с Америкой по «Северному потоку – 2» – Handelsblatt

Оказалось, что во время своего пребывания в должности министра финансов ФРГ, Олаф Шольц предпринимал шаги по заключению тайной сделки с США для предотвращения введения санкций против газопровода "Северный поток - 2".
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