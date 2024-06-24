Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • Владимир Рубцов
    Кто эти фальсификаторы? Что опять молчим? Стесняется назвать?В России действую...
  • Владимир Рубцов
    И чтоВ России действую...
  • Юрий анин
    К сожалению это так, ведь растут дети растут....Мизулина, Патрушев, Клинцевич...Фрадков ...и это нескончаемо...Почему Путин так ...

Раскрылась тайная сделка Шольца с Америкой по «Северному потоку – 2» – Handelsblatt

Раскрылась тайная сделка Шольца с Америкой по «Северному потоку – 2» – Handelsblatt

Оказалось, что во время своего пребывания в должности министра финансов ФРГ, Олаф Шольц предпринимал шаги по заключению тайной сделки с США для предотвращения введения санкций против газопровода "Северный поток - 2".

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