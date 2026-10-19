Немецкий автоконцерн Volkswagen намерен заморозить зарплаты сотен тысяч сотрудников по всему миру до 2030 года, пишет Süddeutsche Zeitung со ссылкой на внутренние конфиденциальные документы автопроизводителя.
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