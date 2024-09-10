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Царьград

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Два дома получили повреждения от БПЛА в Раменском: погиб ребенок

Два дома получили повреждения от БПЛА в Раменском: погиб ребенок

Очередной массированный налет на столичный регион России устроил ночью Киев.Этой ночью очередной массированный налет на столичный регион России осуществлял киевский режим.

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Комментарии
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АВ
Александр Вокин
ДоэСВОшили, идет война народная, а наш светлейший все толдычит СВО, СВО.
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