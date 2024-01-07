Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Надеюсь, либералы довольны кандидатом в президенты

Надеюсь, либералы довольны кандидатом в президенты

Дилетант о политике Скажу вам откровенно - я обеими руками за всеобщее равенство. Я считаю, что женщины имеют полное право голосовать, избираться и быть избранными.

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Комментарии
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ВТ
Василий Топчий
Не умеет она щи варить, вообще не умеет готовить. 3,14... ть только умеет.
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10 час.
Надежда Белугина
Это верно. Дураки, особенно те, которых в детстве так и называли, очень амбициозны, потому что их мысль по прямой ходила взад и вперёд с одним текстом: &quot;Я докажу, кто из нас дурак!&quot; и всю жизнь доказывают, не отвлекаясь ни на сомнения, ни на совесть и другие качества нормального человека.
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10 час.
Владимир Рыков
Анатолий Собчак с Путин были проводниками либеральных идей, а это - примитивная пародия вытащена кремлёвскими пропагандистами с целью дискредитации любого инакомыслия. Примитивные умом &quot;съедят&quot;, более того, со знанием дела будут обсуждать эту пародию и продолжат скакать дальше...
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9 час.

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