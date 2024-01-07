Надеюсь, либералы довольны кандидатом в президенты

Надежда Белугина

Это верно. Дураки, особенно те, которых в детстве так и называли, очень амбициозны, потому что их мысль по прямой ходила взад и вперёд с одним текстом: "Я докажу, кто из нас дурак!" и всю жизнь доказывают, не отвлекаясь ни на сомнения, ни на совесть и другие качества нормального человека.