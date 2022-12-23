Снежана Егорова: Вашингтон устроил рождественский корпоративчик в Конгрессе

На сайте главного оппозиционного проекта Украины «Голос Правды» опубликована новая запись телеведущей Снежаны Егоровой: Зеленский не добился главной цели своего визита в Вашингтон — обещания "более мощных вооружений" для попытки совершить в новом году "серьезное наступление", его позиции не во всем совпадали с видением Байдена — Washington Post Зато Вашингтон устроил рождественский корпоративчик в Конгрессе и выпилили себе немножко баблишка из бюджета, чтобы лохи-налогоплательщики не догадались откуда «дровишки» у Нэнси и Джо?!Колонии всегда были удобным местом для разбоя и грабежа….