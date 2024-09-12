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Экс-руководитель отдела маркетинговой аналитики Ivi стал CMO в «ЛитРес»

Экс-руководитель отдела маркетинговой аналитики Ivi стал CMO в «ЛитРес»

Сергей Анисимов занял пост директора по стратегическому маркетингу и развитию в ГК «ЛитРес», сообщили в пресс-службе компании В его задачи вошли разработка стратегической повестки развития компании и ее реализация, формирование медиа- и коммуникационной стратегий, актуализация позиционирования и платформы бренда «Литрес», запуск охватных рекламных кампаний, а также расширение стратегических партнерств.

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